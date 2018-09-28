В Минсоцполитики озвучили планы на зарплату, способную остановить миграцию в Польшу

В Минсоцполитики хотят остановить миграцию ростом зарплаты / zarplata.alexyanovsky.com

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что трудовую миграцию в Украине способна остановить средняя зарплата в размере 15 тысяч гривен.

"На сегодняшний день в пересчете на гривны украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19 тыс. 200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не меньше 15 тыс. гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. гривен, и нам нужно три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - цитирует чиновника пресс-служба Минсоцполитики.

По словам Ревы, увеличение зарплат среднестатистических украинцев не окажет влияния на уровень инфляции в стране. Он полагает, что влияние может последовать лишь опосредованное по причине роста спроса на товары и услуги.

Напомним, за последний год в Украине выросли зарплаты в сфере производства, строительства и легкой промышленности, поскольку работодатели стремятся сдержать трудовую миграцию и компенсировать дефицит кадров.