СМИ узнали, когда в России сделают еще один шаг на пути к отказу от доллара

3 октября 2018, 11:35

В стране готовится законопроект "по мотивам" плана главы банка ВТБ, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что в России скоро создадут проект закона об отказе от доллара
В России скоро создадут проект закона об отказе от доллара, узнали журналисты / torange.biz

В Российской федерации правительство готовит свой проект закона о дедолларизации экономики страны.

Через одну-две недели документ должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет The Bell со ссылкой на три источника.

По его данным, законопроект готовится "по мотивам" плана главы банка ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту Владимиру Путину в июле.

"Костин… говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах… О полном отказе от доллара речи не идет… На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в России после публикации текста законопроекта новых американских санкций против государства обвалился рубль. Российский финансист Слава Рабинович говорил, что экономика РФ рухнет, поскольку она безнадежно отстает от всего остального мира по всем параметрам.

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Россия Доллар экономика рубль
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