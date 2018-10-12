Аналитик рассказал, что в Украине будет с курсом доллара до конца октября

До конца октября курс гривны не превысит 28,50 грн за доллар, спрогнозировал аналитик / brd24.com

В Украине до конца октября курс гривны будет находиться в узком диапазоне и составит 28 — 28,50 грн за доллар.

В нашей стране до конца месяца ожидать падения курса гривны ниже 28 грн за "бакс" не стоит, рассказал аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко "Обозревателю".

"Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28 — 28,50 грн/доллар", — отметил собеседник.

Напомним, 11 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару — американская валюта подешевела на две копейки и опустились ниже психологической отметки в 28 грн.

В одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета нашей страны на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.