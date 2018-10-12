Аналитик рассказал, что в Украине будет с курсом доллара до конца октября

12 октября 2018, 09:55

Украинская валюта не обвалится ниже 28 грн за доллар, отметил эксперт.

Аналитик спрогнозировал, что до конца октября курс гривны не превысит 28,50 грн за доллар
До конца октября курс гривны не превысит 28,50 грн за доллар, спрогнозировал аналитик / brd24.com

В Украине до конца октября курс гривны будет находиться в узком диапазоне и составит 28 — 28,50 грн за доллар.

В нашей стране до конца месяца ожидать падения курса гривны ниже 28 грн за "бакс" не стоит, рассказал аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко "Обозревателю".

"Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28 — 28,50 грн/доллар", — отметил собеседник.

Напомним, 11 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару — американская валюта подешевела на две копейки и опустились ниже психологической отметки в 28 грн.

В одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета нашей страны на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар гривна курс курс гривны
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:15
Канье Уэст рассказал Дональду Трампу о семейной драме
09:57
Поздравления с Днем защитника Украины на русском и украинском языке: прикольные, в прозе и стихах Фото
09:55
Аналитик рассказал, что в Украине будет с курсом доллара до конца октября Видео
09:35
НБУ опустил курс доллара ниже психологической отметки Видео
09:29
Взрывы на Черниговщине: спасатели рассказали о новых разрывах боеприпасов Видео
09:10
Ани Лорак анонсировала признание: названа дата Видео
08:57
Влияние российской пропаганды: экс-депутат Госдумы рассказал, как решить проблему Донбасса
08:50
В России столкнулись микроавтобус и самосвал, много жертв Фото Видео
08:26
В УПЦ КП сказали, когда должны получить томос Видео
08:25
Волкер рассказал, как Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс
08:22
Взрывы в Ичне: самой большой страной Европы правят кретины мнение
07:57
"Страшная диктатура": Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово Видео
07:36
Покровская суббота-2018: как поминать и что нельзя делать
07:26
"Убью эту гниду": на Харьковщине в пансионате для престарелых санитарка избила немощного Видео
07:15
"Грудь висит тряпкой": Ксения Собчак удивила формой бюста
06:59
В Украине синоптики прогнозируют к выходным бархатное бабье лето
06:57
У Путина есть два варианта остаться у власти мнение
06:36
"Красная тряпка": что ненавидит каждый знак Зодиака
06:14
"50-летние дамы не должны показывать титюшечки": Валерия нарвалась на критику за фотосессию Фото
05:49
Эксперт спрогнозировал украинцам "под елочку" доллар по 32 гривны Видео
05:03
Путин наступает на советские грабли - политолог
04:31
"Памятник главному ватнику": под Киевом установили необычную скульптуру Путина
03:52
Экс-депутат Госдумы рассказал, возможен ли в Украине реванш "кадров Януковича"
03:05
"Мальчики и наркотики": 4-летняя девочка принесла из детсада кокаин в кристаллах
02:39
Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца Фото
02:07
Экс-депутат Госдумы озвучил причины вероятного распада России
01:40
Волкер заявил о потере Путиным Украины после предоставления автокефалии Видео
01:13
Певица Селена Гомес оказалась в психиатрической больнице
00:48
Омелян заявил о своем намерении идти в политику
00:21
Луценко приказал разобрать часовню Пшонки в ГПУ и отдать УПЦ МП – СМИ
11 октября, четверг
23:56
В Беларуси будут штрафовать за кричалку "Кто не скачет, тот москаль"
23:44
"Возможно, останется один храм": в УПЦ рассказали о приходе МП после получения томоса Видео
23:36
В этом году ВСУ получили 200 "Стугн" и три тысячи ракет к ним - КБ "Луч"
23:14
Гроза беспилотников "Харза": Укроборонпром представил комплекс охраны периметра
22:53
Синод РПЦ готовит Константинополю "жесткий ответ" в Минске
22:42
В России суд арестовал футболистов Кокорина и Мамаева: опубликовано видео допроса Видео
22:31
"Это не работает": Amazon закрыл свою программу подбора кадров с помощью ИИ из-за сексизма компьютера
22:01
Обнародованы первые фото строящихся для ВСУ военных складов с защитой Фото
21:53
На бельгийской военной базе загорелся и взорвался истребитель
21:21
"Бред сумасшедшего": Каменских шокировала поклонников клипом Lomala 16+ Видео
21:17
Анафему Варфоломею: УПЦ МП выступила с воинственным заявлением
20:48
В РПЦ назвали отмену анафемы патриарху Филарету "переходом красной линии"
20:48
"Мы получили автокефалию. После Собора получим томос", - Порошенко Видео
20:22
"На Бейонсе похожа": Каменских в новом стиле презентовала тизер клипа Видео
20:01
В Украине откроют первое "гнездо разврата" с секс-куклами
19:57
"Ваш премьер привлекательный": робот София впервые приехала в Киев Видео
19:43
Подозреваемого в госизмене экс-супруга Подкопаевой выпустили из СИЗО под залог Видео
19:35
Обнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по Украине
19:30
Порнозвезда показала свои татуированные прелести в откровенном белье: опубликованы фото Фото
19:25
Порошенко распорядился использовать на Донбассе все виды вооружения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять