"Колоссальный удар": эксперты предупредили о последствиях нового мирового кризиса для Украины

12 октября 2018, 15:49

Наша страна может потерять более 3% роста валового внутреннего продукта, отметил экономист.

Экономист считает, что новый мировой кризис может нанести
Новый мировой кризис может нанести "колоссальный удар" по экономике Украины, полагает экономист / x-true.info

Финансовый эксперт Алексей Кущ сообщил, что новый мировой экономический кризис может иметь некоторые особенности — цены на сырьевые товары, например, металлы, упадут, а на нефть останутся на относительно высоком уровне из-за геополитических факторов (в первую очередь, из-за санкции США против Ирана).

Такие сырьевые ножницы будут обрезать валовый внутренний продукт Украины (по состоянию на 2018-й ВВП на душу населения составляет 2 тысячи 820 долларов, а средний по миру — 11 тысяч 730), рассказал аналитик "Апострофу".

По данным издания, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что грядущий кризис может нанести "колоссальный удар" по экономике нашей страны.

"… более трети ВВП Украины зависит от экспорта металлов, химической и аграрной продукции. Если цены на эту продукцию падают на 10%, страна теряет более 3% роста ВВП. Учитывая, что по прогнозам правительства рост в следующем году должен составить 3%, то мы (вследствие кризиса) выйдем на нулевой рост. А если цены упадут более чем на 10%, то мы уйдем в минус", — приводит издание сведения эксперта.

Ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман говорил "Главреду", что волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины, поэтому нужно беречь кэш (наличные деньги).

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экономика кризис ВВП экономический кризис Алексей Кущ Олег Устенко
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