Эксперт спрогнозировал, что будет с гривной до конца года

Эксперт спрогнозировал валютный курс / news.online.ua

Среди важнейших факторов, влияющих на курс гривны, выделяются колебания цен на основные экспортные товары - сельхозпродукты, минеральные удобрения и продукцию черной металлургии, а также основные импортные - энергоносители и потребительские товары для населения, перспективы получения очередного транша кредита от МВФ и платежи по государственному долгу.

По мнению академика НАН Украины Богдана Данилишина, осенью стоит ждать умеренного роста цен, это связано с сезонностью спроса на экспортируемую Украиной металлургическую продукцию. Если так и произойдет, предложение валюты на межбанковском рынке может увеличиться.

Что касается цен на минудобрения, то тут все нейтрально: они стабильны с осени прошлого года. Судя по урожаю этого сезона, экспорт зерна будет высоким, а это должно положительно сказаться на курсе.

Еще одним фактором являются цены на нефть и бензин. При этом мировые цены на нефть с начала года колеблются в районе 80 долларов за баррель – это сравнительно высокая цена. Промежуток времени между изменением цен на нефть и розничных цен на топливо в Украине один-два месяца, это уже учтено в ценниках на украинских заправках, а подорожание бензина в августе-сентябре было связано с падением курса гривни.

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В то же время со стороны газовой сферы давления на валютный рынок быть не должно. Газа, закачанного Украиной в подземные хранилища по состоянию на конец сентября, достаточно для транзита и отопительного сезона. Уголь к зиме, скорее всего, подорожает, но цены вряд ли превысят прошлогодние. В общем, влияние этого фактора будет скорее ситуативный влияние на курс.

Наиболее тревожным фактором, наряду с неопределенностью относительно очередного транша от МВФ, является выплата внешнего долга, на конец года он составит 616 млн. долларов, подчеркивает Данилишин в материале на "Новом времени".

По мнению эксперта, остается надеяться на то, что в случае осложнений Минфин сможет организовать привлечение долгового финансирования.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал валютный курс до конца года.