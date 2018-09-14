Девальвация и большие долги: эксперт дал тревожный для гривны прогноз

Эксперт рассказал о сотрудничестве с МВФ / dawn.com

В случае прекращения сотрудничества Украины с МВФ гривну ждет падение, заявил экономический эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его прогнозу, девальвация гривны и отсутствие новых вливаний в украинскую финансовую систему вызовет ряд дефолтов как в государственном, так и в частном секторе.

"Государственные платежи в следующем году большие, но ведь есть большие платежи и у частного сектора. У него долгов практически столько же, сколько висит на шее у государства Украины, то есть у всех налогоплательщиков. Частный сектор имеет 50 миллиардов долларов частных долгов", - подчеркнул эксперт в интервью "Апострофу".

"Ситуация действительно критична. И если деньги не зайдут, тогда надо готовиться к серьезному проседанию гривны", - отметил Устенко.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

Напомним, ранее СМИ узнали о запуске новой программы сотрудничества Украины и МВФ.