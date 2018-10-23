НБУ укрепил гривну: доллар снова приблизился к психологической отметке

НБУ на 10 копеек снизил курс доллара / Reuters

В понедельник, 22 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара снизился на 10 копеек и снова приблизился к психологической отметке в 27 гривен, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 23 октября:

100 долларов — 2808,0405 грн (22 октября — 2818,2001);

100 евро — 3227,5618 грн (3232,4755). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.