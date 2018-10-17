Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара к концу осени

Аналитик предупредил, что к концу осени курс доллара может приблизиться к новой психологической отметке / Reuters

В Украине к концу осени курс доллара может приблизиться к новой психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

В конце 2018-го стоимость доллара вплотную подойдет к этой психологической отметке, рассказал аналитик компании Concorde Capital Александр Паращий "Обозревателю".

"Думаю, что курс доллара осенью может приблизиться к 29 грн/долл.", — сказал собеседник.

Национальный банк Украины во вторник, 16 октября, незначительно снизил курс гривны к доллару — на 17 число стоимость "зеленого" составляет 2793,0020 грн (в предыдущий день была 2792,8166). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.