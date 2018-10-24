Подорожание валют: курс доллара снова откатился от психологической отметки

НБУ на семь копеек повысил курс доллара / Reuters

Во вторник, 23 октября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара повысился на семь копеек и снова откатился от психологической отметки в 27 гривен, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 24 октября:

100 долларов — 2814,9402 грн (23 октября — 2808,0405);

100 евро — 3230,9884 грн (3227,5618). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.