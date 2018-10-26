Эксперт спрогнозировал последствия нового газового повышения

В Украине могут снова повысить цены на газ / 112.ua

Весной 2019 года в Украине цены на газ могут повысить еще на 35%, заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

При этом он назвал манипуляцией заявления официальных лиц с опровержением дальнейшего повышения тарифов.

"Мы должны выйти на 14 тыс., если исходные данные не изменятся. Ориентировочно – 11,5 весной и 14 – до начала следующего отопительного сезона. Если изменятся, то цены могут быть откорректированы", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он спрогнозировал, что в Украине в связи с повышением цены на газ возможен рост неплатежей.

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"За этот период возникают разрывы в теплокоммунэнерго, у них начинает расти задолженность перед "Нафтогазом", который и так уже требует погашения или реструктуризации имеющейся задолженности перед ними с привлечением местной власти. В итоге "Нафтогаз" снова выдвинет претензии, будут лимиты газа. Таким образом, будет виток роста задолженности в энергетике", – отметил Землянский в комментарии slovoidilo.ua.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" прокомментировал повышение цен на газ для населения.