Волкер назвал плюсы повышения цены на газ в Украине

27 октября 2018, 14:20

Стоимость "голубого топлива" для населения в нашей стране не соответствовала действительности, отметил спецпредставитель Госдепа.

Курт Волкер полагает, что в Украине повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергетической сфере страны
В Украине повышение цены на газ для населения будет способствовать стабильности в энергетической сфере страны, полагает Курт Волкер / Фото: Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что повышение цены на газ для населения в нашей стране будет способствовать стабильности ее в энергетической сфере.

Повысив цены на "голубое топливо", Киев начнет структурную реформу энергетического сектора и всей экономики государства, рассказал дипломат в интервью "Интерфакс-Украина".

Спецпредставитель Госдепа добавил, что стоимость газа для населения в украинском государстве не соответствовала действительности.

"Это (повышение цены на газ — Ред.) необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", — заявил Волкер.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% — c 6 тысяч 958 до 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Президент Петр Порошенко поручил правительству озаботиться расширением программы субсидий из-за подорожания газа

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газ повышение цены Курт Волкер
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