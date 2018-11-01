Украина закупает российский газ по реверсной схеме – СМИ

1 ноября 2018, 10:58

Российский газ продается на виртуальном хабе в Словакии.

Трубы газопровода
Российский газ идет в Украину реверсом / Reuters

Российский газ поступает в Украину через Словакию с применением реверсной схемы.

"Голубое топливо" продается на виртуальном хабе в Словакии (virtual trading point, VTP) в размере 368 млн кубометров, или 48% всех объемов ЭТП.

Как пишет "Коммерсант", торги проходили в основном с поставкой в ноябре и декабре, то есть газ продан, но еще не поставлен покупателям.

В материале отмечается, что сама Словакия потребить такой дополнительный объем газа не может, ежемесячные отборы местной компании SPP даже зимой не превышают 550 млн кубометров.

При этом, как пишет издание, источники утверждают, что проданные через ЭТП объемы будут отправлены из Словакии в Украину по реверсной схеме.

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Отметим, что по данным Госстата, Украина в январе-августе 2018 года импортировала 6,8 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,9 млрд долл.

Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 2,6 млрд куб. м газа на 744,4 млн долл., из Германии было поставлено 2,3 млрд куб. м на 645,9 млн долл., из Польши – 485 млн куб. м на 142 млн долл., из Великобритании - 390,6 млн куб. м на 108 млн долл., из Венгрии – 344 млн куб. м на 102,6 млн долл., из Чехии – 169,6 млн куб. м на 46,3 млн долл., из Люксембурга – 100,4 млн куб. м на 29 млн долл., из Словакии – 89 млн куб. м на 24 млн долл.

Напомним, ранее сообщалось о том, что концерн "Газпром" оспорил решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе, превышающем 6 млрд долларов.

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Украина Газпром газ Словакия
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