"Блокировать Украину": в Госдуме пригрозили новыми санкциями

2 ноября 2018, 12:58

Новые ограничительные меры способны заблокировать экономику Украины, заявил депутат Госдумы России.

санкции, Россия
В Госдуме заговорили о новых санкциях

Россия может перекрыть поставки нефти и угля в Украину, вызвав экономической коллапс, заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев.

Новые ограничительные меры способны заблокировать экономику Украины, подчеркнул он во время эфира на телеканале "Россия 1".

"Чтобы вообще блокировать Украину, это делается вот так! Две санкции. 80% нефтепродуктов поставляем мы и Беларусь. Вот просто раз — и все, и до свидания! И коллапс сразу. 66%, почти 70% угля мы поставляем. Раз и все! То есть, вот это санкции!" — добавил Журавлев.

Напомним, накануне Россия объявила о введении антиукраинских санкций: в список попали крупнейшие компании Украины. Им грозят замораживание средств, а также запрет на вывод капитала.

В украинском МИД назвали продолжением агрессии перечень санкций, введенных РФ против страны.

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Россия санкции Украина Госдума РФ Алексей Журавлев
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