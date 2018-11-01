В МИД прокомментировали список санкций, введенных Кремлем против Украины

Здание МИД Украины / ZN.UA

В украинском МИД назвали продолжением агрессии перечень санкций, введенных РФ против страны.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства. Украинские дипломаты также заявили, что международные санкции против кремлевских властей стали реакцией на российскую вооруженную агрессию на востоке Украины и аннексию полуострова Крым.

"Оправдание государством-агрессором своих действий является надуманным и манипулятивным, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", − отмечается в заявлении МИД.

"Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", - добавили в МИД.

Напомним, ранее стало известно, как санкции РФ ударили по российско-украинской торговли.