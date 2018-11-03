В Кабмине назвали возможную дату принятия бюджета Украины на 2019-й

Рада может принять закон о бюджете Украины на 2019 год 22 ноября, сообщил министр / УНИАН

Министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что Верховная Рада может принять закон о государственный бюджет Украины на 2019 год в четверг, 22 ноября.

В ближайшее время законопроект о госбюджете-2019 будет внесен в парламент для принятия во втором чтении, рассказал чиновник в эфире "Радио НВ".

"Мы получили уже предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов… 22 ноября мы имеем все шансы, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят…", — заявил собеседник.

Напомним, Кабмин в сентябре принял проект госбюджета Украины на 2019-й. В октябре Рада одобрила за основу и в целом проект постановления, посвященный выводам и предложениям к проекту бюджета. Согласно документу, в госбюджете-2019 заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0%, а минимальная зарплата с 1 января вырастет на 12%.