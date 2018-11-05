Из-за опасной эпидемии Польша намерена запретить въезд в страну заробитчанам

Польша намерена запретить въезд в страну заробитчанам без прививок / Фото: Zaxid.net

Польский Минздрав разрабатывает законопроект, который запретит въезжать на территорию страны гражданами третьих государств, если они не сделали прививок.

С таким заявлением выступил польский министр Лукаш Шумовский, передает Польское радио.

По данным главного санитарного инспектора Польши Ярослава Пинкаса, в их стране "есть корь, занесенная из-за границы, а своей кори у нас нет уже несколько лет". В связи с этим он подчеркнул необходимость требовать прививку от иностранцев, которые длительное период находятся в Польше: "Мы должны спросить: „Ты привит и не должен ли ты это сделать?""

По его словам, эпидситуация сейчас "требует активной работы, чтобы особенно иностранцы, работающие в Польше более длительный период, были привиты". И в первую очередь это касается лиц, работающих с детьми.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что в Украине эпидемия кори находится в самом разгаре. "В мире, наверное, ну, в Европе так точно, на каждых три заболевших корью два – это украинцы", – заявил он.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина стала лидером по заболеваемости корью среди европейских стран. Только за первое полугодие корью здесь заболели 23000 человек – больше половины всех европейских больных. За это время в стране заболело в шесть раз больше людей, чем за весь 2017 год.