"Бензин прыгнет вдвое": эксперты предупредили о последствиях топливной блокады РФ

9 ноября 2018, 09:52

Топливный вопрос давно не является вопросом экономических отношений – это вопросы гибридной войны.

бензин
РФ может устроить топливную блокаду / autocentre.ua

В случае, если Россия перекроет поставки топлива, Украину ждут тяжелые времена – дефицит будет такой, что цена на бензин и дизель может прыгнуть даже вдвое.

По словам эксперта по вопросам энергетики Сергея Куюна, россияне ранее уже подсаживали Украину на топливную иглу – в конце 90-х они остановили пять из семи нефтеперерабатывающих заводов, в частности приобрели лисичанский нефтеперерабатывающий завод и остановили его работу.

"Разные есть версии, действительно можно рассматривать, как диверсию: купить заводы и закрыть. Здесь заводы закрыли, и в то же время модернизировали заводы в России", - пояснил он.

По мнению специалистов, топливный вопрос давно не является вопросом экономических отношений – это вопросы гибридной войны, пишет ТСН. А пока украинские чиновники только просчитывают риски и ждут, как дальше будут разворачиваться события, при этом в очередной раз забывают, какими коварными бывают северные соседи, когда потребность в топливе растет. В прошлый раз они расшатывали местный рынок в конце октября – тогда цены на горючее подскочили на несколько гривен.

В материале подчеркивается, что энергетическая независимость в руках кабинета министров и СНБО. Первые должны искать альтернативные источники поступления топлива и создавать благоприятные условия для отечественных производителей, вторые – адекватно реагировать на агрессивные действия РФ на рынке. 

Отметим, что в России уже пригрозили, что собираются перекрыть поставки топлива в Украину. В частности, член комитета Госдумы Алексей Журавлев пообещал Украине коллапс: "80% нефтепродуктов мы поставляем и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс сразу".

Ранее Россия объявила о введении антиукраинских санкций: в список попали крупнейшие компании Украины. Им грозят замораживание средств, а также запрет на вывод капитала.

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Россия топливо блокада бензин
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