СМИ разузнали, как из банка Януковича-младшего вывели деньги в банк Порошенко

Доллары. Иллюстративное фото / Reuters

Сотни миллионов гривен были переведены со счетов во "Всеукраинском банке развития" (ВБР) Александра Януковича − сына экс-президента Украины через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты проекта "Схемы". По их данным, денежные средства были сняты экс-сотрудниками ВБР. Однако не все сотрудники снимали деньги собственноручно − некоторые доверили это другим. Одной из таких доверенных лиц стал адвокат Алексей Салазский, совладелец адвокатского объединения Бона Фидес, работавший в структуре МАКО-холдинга Александра Януковича.

По словам адвоката, средства, находившиеся на счетах экс-сотрудников банка, были одолжены Яшаром Ходжаевым – предполагаемым сподвижником и бизнес-партнером Виктора Януковича. Как информируют правоохранители, сейчас Ходжаев скрывается в РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Валерия Гонтарева рассказала о том, как работала с Порошенко в бытность главу НБУ.