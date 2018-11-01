Гонтарева рассказала о том, как работала с Порошенко в бытность главой НБУ

Валерия Гонтарева / "УНИАН"

Бывшая глава правления НБУ Валерия Гонтарева рассказала о том, что ожидала гораздо большей поддержки со стороны президента Украины Петра Порошенко во время своей каденции.

"Я ждала от президента большей поддержки! Одно могу сказать, если бы президент не был согласен с линией, которую вел НБУ под моим руководством, сменил бы меня", − заявила она в интервью порталу "Новое время".

Кроме того, Гонтарева заявила о том, что рассчитывала на гораздо большую поддержку и со стороны правоохранительных органов, которым из НБУ передавалось множество документов о недобросовестных банках.

"Я хотела большей поддержки от правоохранительных органов, которым мы передали три ваших здания бумаг про все эти банки-отмывки и банки-зомби. Это же все было передано. И вы понимаете, 90 банков, чтобы их вывести, надо было задокументировать, это тонны документов. И где оно все?", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт нашел сходство в работе Валерии Гонтаревой и Сергея Арбузова (главе НБУ времен Януковича).