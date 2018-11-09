Европейская автосвалка: журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях

В Украине снизили стоимость растаможки евроблях.
Одобренные накануне Верховной Радой законы об автомобилях на европейских номерах снизили стоимость растаможки, однако не настолько, чтобы такую машину мог позволить себе простой украинец.
Как говорится в материале программы "Гроші", для владельцев новых авто сумма растаможки будет небольшой - это может быть от 500 евро до 1000.
"Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше сегодняшнего. Однако, кроме акциза, к стоимости растаможки авто входят еще три платежа: НДС - 20% от стоимости, ввозная таможенная пошлина - 10% и сбор в Пенсионный фонд - 3-5% от стоимости. Из-за всего этого автомобили подорожают еще почти на тысячу евро", - отметили журналисты.
По мнению генерального директора Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, новые законы позволяют ввозить "любые дымящие и чадящие развалюхи" - б/у авто Евро 0, но по-прежнему запрещают привозить новые авто ниже Евро 5.
Он считает, что новые законы скорее играют на руку ЕС, которые таким образом будет "избавляться" от старых машин.
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"(Украина) превратится в мусорник для вывоза евроавтошрота. И я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить (подобные бляхам и старющие Жигули по Украине ездят и от блях не отличаются). Я говорю о полном гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши "бизнесмены", получая по 200-1000 евро возврата от ЕС утилсбораза вывоз шрота из ЕС, и сдавая шрот на металлолом, бросая то, что не примут (вредные для здоровья компоненты) в наших лесах. Плюс у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал куда сбагрить старое (при запрете у нас ниже Евро 5), теперь знают куда! К нам!", - пишет Назаренко в Facebook.
По его мнению, для "простых украинских бляхеров" эти законы являются победой: "Можно теперь растаможить любую бляху с Евро 0 по уменьшенным ставкам акциза (в 5-38 раз меньше по сравнению с существующими). Плюс еще и скидка на растаможку 50% на 90 дней с момента публикации законов. Плюс растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/ продажи авто, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле".
Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.
В тот же день Рада одобрила законопроект №8488, тем самым повысив штрафы для владельцев евроблях.