Европейская автосвалка: журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях

9 ноября 2018, 12:26

В Украине снизили стоимость растаможки евроблях.

Авто евробляхи
В Украине приняли законы об авто на евробляхах / УНИАН

Одобренные накануне Верховной Радой законы об автомобилях на европейских номерах снизили стоимость растаможки, однако не настолько, чтобы такую машину мог позволить себе простой украинец.

Как говорится в материале программы "Гроші", для владельцев новых авто сумма растаможки будет небольшой - это может быть от 500 евро до 1000.

/ Скриншот

"Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше сегодняшнего. Однако, кроме акциза, к стоимости растаможки авто входят еще три платежа: НДС - 20% от стоимости, ввозная таможенная пошлина - 10% и сбор в Пенсионный фонд - 3-5% от стоимости. Из-за всего этого автомобили подорожают еще почти на тысячу евро", - отметили журналисты.

/ Скриншот

По мнению генерального директора Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, новые законы позволяют ввозить "любые дымящие и чадящие развалюхи" - б/у авто Евро 0, но по-прежнему запрещают привозить новые авто ниже Евро 5.

Он считает, что новые законы скорее играют на руку ЕС, которые таким образом будет "избавляться" от старых машин.

Читайте также"Лох платит дважды": в Сети отреагировали на закон о растаможке "евроблях"

"(Украина) превратится в мусорник для вывоза евроавтошрота. И я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить (подобные бляхам и старющие Жигули по Украине ездят и от блях не отличаются). Я говорю о полном гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши "бизнесмены", получая по 200-1000 евро возврата от ЕС утилсбораза вывоз шрота из ЕС, и сдавая шрот на металлолом, бросая то, что не примут (вредные для здоровья компоненты) в наших лесах. Плюс у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал куда сбагрить старое (при запрете у нас ниже Евро 5), теперь знают куда! К нам!", - пишет Назаренко в Facebook.

По его мнению, для "простых украинских бляхеров" эти законы являются победой: "Можно теперь растаможить любую бляху с Евро 0 по уменьшенным ставкам акциза (в 5-38 раз меньше по сравнению с существующими). Плюс еще и скидка на растаможку 50% на 90 дней с момента публикации законов. Плюс растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/ продажи авто, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле".

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день Рада одобрила законопроект №8488, тем самым повысив штрафы для владельцев евроблях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Олег Назаренко растаможка еврономера евробляхи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:33
"Еще один хит!": Светлана Лобода выпустила новый трек
13:27
Томос для Украины: объединительный Собор перенесли на новую дату
13:13
"Наказать поодиночке": скандальный нардеп назвал евробляхеров "бандитским отребьем" Видео
13:06
"Javelin не хватит": Бывший посол США на Украине призвал дать ВСУ мощное летальное оружие
12:51
На Киевщине в школе распылили перцовый газ, есть пострадавшие Фото Видео
12:45
Группа "Время и Стекло" выпустила новый дерзкий трек "Про лицо" Видео
12:28
Украина – страна разрушающих компромиссов мнение
12:26
Европейская автосвалка: журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях Видео
12:03
"Кардашьян отдыхает": Анна Седокова засветила голые ягодицы
11:56
"Участие – обязательно": у Онуфрия анонсировали встречу с Порошенко, опубликован документ Видео
11:48
СМИ разузнали, как из банка Януковича-младшего вывели деньги в банк Порошенко
11:26
Внучка Николая Караченцова показала последнее фото артиста Видео
11:05
Снег и штормовой ветер: синоптик рассказала, где в Украине "врежут" морозы Видео
11:00
Военный эксперт рассказал о планах Кремля насчет юга Украины
10:51
Усик – Беллью: все что нужно знать о боксерском поединке десятилетия Видео
10:35
Девушка дня Instagram: модель с изящной фигурой Камерон Роррисон Фото
10:13
"Впервые признали оккупацию": Волкер прокомментировал новые санкции США против России
10:00
Розпочався чат із журналістом та істориком Вахтангом Кіпіані
09:58
В Киеве состоится бизнес форум "Форма" новости компании
09:57
Соблазнительные "ангелы" и бра за миллион долларов: в Нью-Йорке прошло Victoria's Secret Fashion Show-2018 Фото
09:55
Нужно ли Украине запрещать русский культурный продукт мнение
09:52
"Бензин прыгнет вдвое": эксперты предупредили о последствиях топливной блокады РФ Видео
09:34
Британия готовит санкции против Петрова с Бошировым и верхушки ГРУ – The Times Видео
09:32
Российский публицист спрогнозировал, чем кончится конфликт РПЦ И Вселенского патриархата
09:12
В Москве умер известный актер из "Ералаша"
08:55
Радикальное решение. В Раде предложили "запретить зиму" из-за цен на газ
08:28
И силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства Гандзюк мнение
08:13
Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции Видео
07:46
Бывший соратник "повара Путина" рассказал о том, как создавалась "фабрика троллей"
07:41
Международный день бухгалтера 2018: поздравления прикольные и короткие на словах и в открытках Фото
07:13
Украинцев ждет еще одно потепление: синоптики дали прогноз до конца ноября Видео
06:58
Украина потеряла Донбасс не на года, а на десятилетия мнение
06:34
Эксперт рассказал, как начнется возможная ядерная война между Россией и США
06:15
Топ-5 самых необычных трамв и повреждений, полученных во время секса
05:56
Благосклонность звезд: астролог назвал фартовые знаки Зодиака в ноябре-2018
05:18
Развал ВСУ: генерал-разведчик раскрыл стратегию РФ по подрыву потенциала украинской армии Видео
04:52
"Голый" наряд и глубокое декольте: Даша Астафьева заворожила фанатов пикантными фото
04:10
Ученые выяснили причину долголетия
03:01
"Очень смело": Надя Дорофеева удивила фанатов дерзким образом
02:32
Луценко заявил об "остром разговоре" с Порошенко из-за своей отставки Видео
02:00
Российские пенсионерки из "отрядов Путина" устроили Трампу позорное шествие Видео
01:38
Хацкевич озвучил свои замечания к победе Динамо над Ренном
01:13
Plus-size модель Эшли Грэм сверкнула обнаженными ягодицами в провокационной съемке Фото Видео
00:44
Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram Фото
00:18
"Нас они не касаются": в МИД России дали оценку новым санкциям США
08 ноября, четверг
23:55
В ЕС обвинили Amazon в продаже товаров с символикой СССР
23:28
"Мышиная возня": Макаревич выступил против гонений Ефремова в России
23:01
Молодая украинская журналистка умерла от агрессивной онкологии
22:50
Украина прокомментировала новые американские санкции против России
22:36
"Я прекрасно гастролирую": Галкин отреагировал на известие о болезни Пугачевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять