Европейская автосвалка: журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях

В Украине приняли законы об авто на евробляхах / УНИАН

Одобренные накануне Верховной Радой законы об автомобилях на европейских номерах снизили стоимость растаможки, однако не настолько, чтобы такую машину мог позволить себе простой украинец.

Как говорится в материале программы "Гроші", для владельцев новых авто сумма растаможки будет небольшой - это может быть от 500 евро до 1000.

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"Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше сегодняшнего. Однако, кроме акциза, к стоимости растаможки авто входят еще три платежа: НДС - 20% от стоимости, ввозная таможенная пошлина - 10% и сбор в Пенсионный фонд - 3-5% от стоимости. Из-за всего этого автомобили подорожают еще почти на тысячу евро", - отметили журналисты.

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По мнению генерального директора Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, новые законы позволяют ввозить "любые дымящие и чадящие развалюхи" - б/у авто Евро 0, но по-прежнему запрещают привозить новые авто ниже Евро 5.

Он считает, что новые законы скорее играют на руку ЕС, которые таким образом будет "избавляться" от старых машин.

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"(Украина) превратится в мусорник для вывоза евроавтошрота. И я говорю не просто о старых авто из ЕС, которые могут ездить (подобные бляхам и старющие Жигули по Украине ездят и от блях не отличаются). Я говорю о полном гнилом автошроте, который уже не ездит и который будут вывозить на эвакуаторах в Украину наши "бизнесмены", получая по 200-1000 евро возврата от ЕС утилсбораза вывоз шрота из ЕС, и сдавая шрот на металлолом, бросая то, что не примут (вредные для здоровья компоненты) в наших лесах. Плюс у автозаводов ЕС появляется дополнительный рынок: даже те европейцы, кто не обновлял авто, так как не знал куда сбагрить старое (при запрете у нас ниже Евро 5), теперь знают куда! К нам!", - пишет Назаренко в Facebook.

По его мнению, для "простых украинских бляхеров" эти законы являются победой: "Можно теперь растаможить любую бляху с Евро 0 по уменьшенным ставкам акциза (в 5-38 раз меньше по сравнению с существующими). Плюс еще и скидка на растаможку 50% на 90 дней с момента публикации законов. Плюс растаможка без выезда за границу на внутренней таможне без документов на авто при наличии договора купли/ продажи авто, оформленного без нотариуса в любой подворотне на Подоле".

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день Рада одобрила законопроект №8488, тем самым повысив штрафы для владельцев евроблях.