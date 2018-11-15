Очень низкая эффективность: в МВФ оценили борьбу с коррупцией в Украине

В МВФ оценили уровень коррупции в Украине / BBC

Несмотря на учреждение в Украине антикоррупционных органов, эффективность борьбы с коррупцией остается крайне низкой и это является сдерживающим фактором для инвесторов.

По словам постпреда МВФ в Украине Йосты Люнгмана, в Украине наблюдается существенный прогресс в учреждении антикоррупционных органов.

"В то же время эффективность борьбы с коррупцией очень низкая: ни одно высокопоставленное лицо не привлечено к ответственности за коррупционные деяния, несмотря на то, что Украина широко воспринимается как страна с высоким уровнем коррупции", - подчеркнул он во время ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве.

Как отметила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, высокий уровень коррупции в Украине и верховенство личных решений вместо верховенства права - это то, что сдерживает инвесторов, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы много общаемся с различными инвесторами, мы видим, что возможности для инвестиций в Украину есть, но, вместе с тем, мы видим обеспокоенность инвесторов этими вопросами", - добавила она.

Отметим, что в МВФ ключевыми факторами ускорения украинского экономического развития называли соблюдение фискальной политики, снижение номинальных процентных ставок и улучшение бизнес-климата.

Напомним, как писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, махинации при оформлении товаров на таможне наносят украинскому бюджету ущерб в $4,8 млрд ежегодно.