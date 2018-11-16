Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕС о помощи на 1 млрд евро

Порошенко одобрил соглашение с ЕС о помощи на 1 млрд евро / Reuters

Закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро подписан президентом Петром Порошенко.

Реализация меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий относительно реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществления малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, что соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей президента с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита "Восточное партнерство" 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.

Ранее сообщалось, куда и на каких условиях пойдет 1 млрд евро от ЕС. При этом уточнялось, что даже после окончательного решения Евросоюза о предоставлении средств, его выполнение все равно продолжает зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения сотрудничества Украины с МВФ.