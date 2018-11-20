СМИ выяснили, сколько Тигипко отвалил Порошенко и Кононенко за "Кузню на Рыбальском"

За сколько Порошенко продал "Кузню на Рыбальском"

Группа "ТАС" Сергея Тигипко заплатила за покупку акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" до 300 млн долларов (порядка 8,3 млрд грн по нынешнему курсу).

Такую сумму называет Интерфакс-Украина, исходя из данных, что компания Тигипко Еwins Liмiтеd приобретала каждую акции завода Петра Порошенко и Игоря Кононенко максимум за 93 доллара. Это наивысшая цена одной такой акции, согласно информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Читайте также"В шторе с тюлем". Жена Тигипко шокировала нарядом на открытии Одесского кинофестиваля: фотоПри этом компания Тигипко приобрела у "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" Еwins Liмiтеd 3,226 млн простых именных акций общества. Это составляет 94,03% от уставного капитала общества. Указанный пакет акций как раз и оценили в 300 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Порошенко подарил себе недвижимость "Кузни на Рыбальском" перед продажей завода. Среди переданной недвижимости - цеха, склады и верфь.

Напомним, в рейтинге 100 наиболее влиятельных людей в Украине от "Нового времени" Петр Порошенко занял первую строчку, а супруга Тигипко Виктория – 86-ю позицию.