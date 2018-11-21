Аналитик спрогнозировал, когда курс биткоина опустится ниже новой психологической отметки

21 ноября 2018, 11:40

Стоимость криптовалюты точно нельзя предугадать, отметил эксперт.

Аналитик полагает, что курс биткоина скоро может опуститься ниже новой психологической отметки
Курс биткоина скоро может опуститься ниже новой психологической отметки, полагает аналитик / Reuters

До конца 2018 года курс биткоина может снизиться ниже 4 тысяч долларов (днем 20 ноября стоимость криптовалюты опустилась ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов).

Курс биткоина точно не может спрогнозировать никто, рассказал "Обозревателю" финансовый аналитик Егор Комов.

"…учитывая настроение на рынке, позицию инвесторов, которые один за одним забирают инвестиции, думаю, до конца года (стоимость криптовалюты — Ред.) вполне может быть и 4 тысячи долларов", — заявил собеседник.

Напомним, соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург говорил, что у биткоина нет перспектив торговой валюты. Американский предприниматель, миллиардер, крупнейший в мире и один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт выразил мнение, что криптовалюты ждет плохой конец.

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