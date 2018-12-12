Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря

До конца 2018-го в Украине курс доллара будет колебаться возле отметки в 28-28,5 гривен за "бакс", спрогнозировал аналитик / Reuters

В Украине до конца декабря курс доллара будет колебаться возле отметки в 28-28,5 гривен за "бакс" (НБУ на среду, 12 декабря, установил курс на уровне 2771,3165).

В нашей стране нет причин для значительного скачка курса доллара, рассказал финансовый аналитик Владимир Мазуренко Обозревателю.

"Традиционно накапливают бюджетные выплаты, и в конце года объем гривны на рынке увеличивается. Полученная гривна стимулирует рост спроса на доллары (из-за роста спроса может увеличиться цена — Ред.)", — заявил собеседник.

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны.

В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.