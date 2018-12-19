"Бизнес, который меняет страну": объявлены победители национального конкурса лучших проектов по КСО новости компании

19 декабря 2018, 14:04

17 декабря 2018 года на территории "IQ Business-Center" состоялась конференция "Бизнес, который меняет страну", которая стала логическим завершением национального конкурса кейсов по КСО. Организатором традиционно выступил Центр "Развитие КСО" при поддержке EY.

По Целям устойчивого развития для участия в конкурсе были представлены 22 кейса украинских компаний, среди которых: Deloitte, Watsons, "1+1", "Энергоатом", Nestle, "Ашан Украина", "Концерн Галнафтогаз", "Небесна криниця", "Астарта", оператор государственных лотерей "М.С.Л.", "ДТЭК", "Прикарпатьеоблэнерго", "IT интегратор" и другие. Все проекты оценивались международными экспертами.

"Сегодня украинские компании в тренде, так как корпоративная социальная ответственность уже приобретает признаки системности. Она понемногу начинает вписываться в стратегию бизнеса. Более того, сегодня украинский бизнес увеличивает практически вдвое количество средств, которые выделяет на социальные и экологические проекты", - рассказала на брифинге руководительница Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" Марина Сапрыкина.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." представил свой кейс "Лотереи как фундамент развития детского футбола в Украине", в основе которого - поддержка детской футбольной команды 2007 года рождения КДЮСШ №15. Воспитанием маленьких спортсменов занимаются заслуженный тренер Украины Александр Пасека и лицензированный тренер Виталий Булах. Напомним, что компания "М.С.Л." стала титульным спонсором этой команды, обеспечила ее полную экипировку и трансфер в Нидерланды для участия в Международном турнире Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018), где ребята завоевали серебро.Именно благодаря этому проекту была создана корпоративная футбольная команда "М.С.Л.", которая сейчас имеет возможность регулярно тренироваться на локациях КДЮСШ №15 под руководством заслуженного тренера Украины Александра Пасеки, а профессиональными спарринг-партнерами выступают подопечные футболисты. 30 сентября 2018 года команда "М.С.Л." приняла участие в благотворительном турнире по мини-футболу "Кубок открытых сердец-2018", который проводит ВБО "Даун Синдром". Кроме того, компания "М.С.Л." инициировала участие в организации этого турнира своих подшефных из КДЮСШ №15: маленькие футболисты провели мастер-класс для особых детей и сыграли с ними в футбол. И таким образом удалось совместить сразу два социальных проекта "М.С.Л.".

"Для "М.С.Л." Центр "Развитие КСО" является своеобразной площадкой для обмена идеями. Это - возможность рассказать о реализованных проектах, показать в сжатом виде обществу и бизнесу, какова социальная деятельность компании", - подчеркнул директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро. "Это и возможность поделиться знаниями и навыками, которые мы получали в течение многих лет. Ведь компания "М.С.Л." существует почти 50 лет, за эти 50 лет было создано очень много проектов, связанных с КСО. Хочу напомнить, что в Украине в лотереи играют менее 10% взрослого населения, в то время как за рубежом - более 80%. Главная причина - недоверие: люди не знают, куда идут деньги от продажи лотерей. В то же время во всем мире лотереи финансируют отрасли, на развитие которых у государства не хватает денег, в частности - спортивные проекты. За годы своей деятельности компания "М.С.Л." за свои средства реализовала немало социальных проектов, однако, широкой огласке о том, что все это стало возможным благодаря деньгам от лотерей, не было ", - рассказал Вайсеро.

"М.С.Л." принимает участие в конкурсе кейсов по КСО в третий раз. Так, в 2016 году компания представляла проект, посвященный строительству и развитию Универсального учебно-тренировочного центра зимних видов спорта "Льодограй" (Богуслав, Киевская область). В следующий раз речь шла о сотрудничестве с Киевским международным кинофестивалем "Молодість". Сейчас, с кейсом, посвященным развитию украинского детского футбола, компания победила в номинации "Лучший корпоративный вклад в Цель устойчивого развития №3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов". 

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