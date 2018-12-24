Страна-изгой: эксперт объяснил, как Украина оказалась на крючке МВФ

24 декабря 2018, 01:40

Позиция МВФ теперь может становится все более жесткой, считает Сергей Фурса.

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Эксперт оценил сотрудничество Украины с МВФ / Reuters

МВФ является ретранслятором здравого смысла и все, что фонд требует от Украины нужно прежде всего самой Украине, заявил финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его мнению, МВФ не переживает, заплатит Украина ему или не заплатит.

"Просто потому, что не заплатить вы не можете. Вы можете бросить соседа, не заплатить кредитору, но вы не можете не заплатить МВФ. Потому что тогда у вас наступает абсолютный экономический коллапс и вы быстренько превращаетесь в страну "изгоя". И МВФ понимает, что никто на такое не пойдет", – отметил Фурса.

Он подчеркнул, что все долги перед МВФ – это только проблема Украины. Он также отметил, что теперь позиция Фонда теперь может становится все более жесткой, потому что чем больше вы сидите в должниках МВФ, чем безнадежные выглядит ваша попытка провести реформы, тем меньше весь остальной мир в вас верит, передает 24tv.ua.

"А значит и денег не даст уж точно. А значит все ваши дороги ведут в МВФ. И кто бы ни победил на выборах в 2019 году у него будет простой выбор – либо МВФ, либо дефолт", - добавил Фурса.

Напомним, ранее экономист объяснил, почему очередной транш МВФ не поможет украинской экономике.

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МВФ Сергей Фурса
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