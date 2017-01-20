Нефть дорожает на снижении курса доллара перед инаугурацией Трампа

В пятницу, 20 января, мировые цены на нефть растут на фоне снижения курса доллара перед инаугурацией избранного президентом США республиканца Дональда Трампа и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 09:50 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,28% — до 54,31 доллара за баррель, а на WTI — на 0,19%, составив 52,22 доллара.

"Утром индекс доллара (курс американской валюты к корзине валют шести стран-основных торговых партнеров США) опускался на 0,19% — до 100,98 пункта", — говорится в статье.

Слабый доллар поддерживает нефтяные цены, поскольку "черное золото" становится дешевле для держателей других валют. Также на ход торгов влияет соглашение крупных производителей о сокращении добычи нефти, которое вступило в силу с января.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.