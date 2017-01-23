Цены на нефть сбивает статистика из США

В понедельник, 23 января, мировые цены на нефть снижаются на статистике американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 14:20 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,85% — до 55,02 доллара за баррель, а на WTI — на 1,11%, составив 52,63 доллара.

"Число буровых установок в США по итогам завершившейся 20 января рабочей недели возросло на 35 штук — до 694 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 29 — до 551 штуки, газодобывающих — на шесть единиц — до 142 штук", — выяснили в Baker Hughes.

Между тем Reuters сообщает, что добыча нефти в Штатах выросла более чем на 6% с середины 2016 года, но остается ниже исторического максимума, достигнутого в 2015-м (тогда увеличилась на 7%). Сейчас объем производства этого вида топлива в стране близок к уровню конца 2014 года.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.