Цены на нефть растут на оптимизме трейдеров насчет сокращения добычи

Во вторник, 28 февраля, мировые цены на нефть растут на сохранившемся оптимизме трейдеров по поводу выполнения договоренностей о сокращении добычи "черного золота" странами-участниками венских соглашений.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на сведения торгов и Reuters.

По состоянию на 09:20 майские фьючерсы на Brent подорожали на 0,18% — до 56,03 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на 0,07%, составив 54,09 доллара.

"В прошлую пятницу ОПЕК (Организация государств-экспортеров "черного золота" — ред.) сообщила о том, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в картель, в январе выполнили условия сделки по уровням добыче на 86% от плана", — отметили журналисты.

Между тем аналитики банка ANZ ожидают, что цены на нефть продолжат расти, поскольку организация может сократить добычу этого вида топлива еще сильнее, чем сейчас.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены ОПЕК договорилась о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. Позже не входящие в картель государства согласовали ее сокращение на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017-го.