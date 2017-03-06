Напряженная ситуация. Охранка ДНР ищет недовольных отжимом украинских заводов

По указанию главарей ДНР начато проведение мониторинга социальной ситуации в коллективах предприятий, которые подлежат "национализации".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, МГБ ДНР докладывает о напряженной ситуации и недовольстве в большинстве коллективов, вызванном "национализацией" — работники в своей массе уверены, что данные действия боевиков приведут к полному уничтожению предприятий и, соответственно, рабочих мест.

В ходе проведенного совещания для руководства задействованных "министерств и ведомств" главарь ДНР Александр Захарченко предложил для стабилизации ситуации организовать выплату единоразовых "премий" работникам данных предприятий, параллельно организовав силами охранки ДНР выявление наиболее активных работников, выявляющих недовольство "национализацией".

На что "министр финансов ДНР" Екатерина Матющенко указала, что для таких масштабных незапланированных выплат в бюджете "республики" нет средств, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в оккупированном Енакиево из-за "национализации" уволилась часть коллектива Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ, входит в состав "Метинвеста"), а руководящие работники ищут возможности перевода на другие предприятия "Метинвеста", на подконтрольной Украине территории.