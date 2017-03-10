В пятницу утром, 10 марта, мировые цены на нефть ощутимо снизились — "черное золото" марок Brent и WTI потеряло почти 2% от стоимости.

Об этом свидетельствуют данные торгов, размещенные на ПРАЙМ.

По состоянию на 09:50 майские фьючерсы на Brent подешевели на 1,68% — до 52,22 доллара за баррель, а апрельские на WTI — на 1,89%, составив 49,33 доллара.

В четверг "черное золото" дешевело на данных минэнерго США о коммерческих запасах топлива в стране (исключая стратегический резерв).

В ведомстве выяснили, что запасы за неделю, которая завершилась 3 марта, выросли сразу на 8,2 млн баррелей, или на 1,6% — до 528,4 млн баррелей. Аналитики считали, что они увеличились только на 1,967 млн баррелей — до 522,167 млн.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.