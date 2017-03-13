Эксперт объяснил, почему у Донбасса очень плохие экономические перспективы

Расположенные на оккупированной территории Донбасса предприятия горнодобывающего комплекса, энергетики и тяжелой промышленности не интересуют иностранный бизнес, поэтому восстанавливать их после возвращения региона под контроль Киева придется самой Украине с зарубежной финансовой помощью.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Ситуация довольно сложная. На оккупированном Донбассе введен режим квазиреспублик со своей "экономикой", "властью", "законодательством", "моралью". Такие образования должны базироваться на собственной экономике. Будут у них ресурсы для восстановления? Нет, не будут. Они находятся на содержании России и Украины", — говорит эксперт.

"Если же нам удастся вернуть эти территории Украине, то можно рассчитывать только на иностранную финансовую помощь. Думаю, это будет касаться только социально важных объектов: транспорта, городской инфраструктуры, жилья, социальных учреждений и заведений. Устаревшие промышленные объекты иностранный капитал не заинтересуют", — подчеркнул экономист.

"Думаю, что экономические перспективы Донбасса очень плохие, ведь крайне устаревшими являются и горнодобывающий комплекс, и энергетика, и промышленность. Если бы Украина десятки лет не удерживала угольный комплекс Донбасса, то большинство шахт уже бы давно были закрыты. К сожалению, донецкие за эту помощь от Киева отплатили не по-людски", — посетовал Владимир Лановой.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, почему Кабмин и НБУ обесценивают гривну.

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