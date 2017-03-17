Названы олигархи Украины и России, прикупившие элитные квартиры в Trump Tower в Нью-Йорке

17 марта 2017, 12:49

В статье упоминается имя одного из украинских олигархов регионала  Салыгина, который тесно связан с Путиным.

В Нью-Йорке на верхних этажах Trump World Tower олигархи из Украины, России и других стран СНГ прикупили себе 200 из 2000 элитных квартир, сообщает Bloomberg. 

В статье упоминается имя одного из украинских олигархов регионала Василия Салыгина, который тесно связан с российским президентом Владимиром Путиным.

"На 78-м этаже — русский, которого один олигарх когда-то обвинял в связях с мафией и вымогательстве. На 79-м — узбек-ювелир, в отношении которого проводилось расследование в связи с отмыванием денег и который в итоге был убит на одной из улиц Манхэттена. А четырьмя этажами выше — промосковский украинский политик, партия которого наняла советника Дональда Трампа", — пишет Новое время.

Самые верхние этажи оставались непроданными в течение многих лет, но как показало исследование, проведенное агентством Bloomberg, покупателями трети апартаментов, проданных на 76—83 этажах к 2004 году, были лица или общества с ограниченной ответственностью, связанные с Россией и соседними с ней государствами. Эти квартиры являлись также и самыми дорогими, пишет агентство, не уточняя суммы сделок.

"У нас были очень серьезные покупатели из России, Украины и Казахстана", — говорит агент по продажам Дебра Стоттс (Debra Stotts), которая занималась заселением башни Trump World Tower.

Сэм Кислин, украинский иммигрант, выдавал ипотечные кредиты покупателям апартаментов в World Tower стоимостью в несколько миллионов долларов. Весьма необычно, чтобы физические лица выдавали официальные кредиты для покупки элитной недвижимости в США, и, судя по документам, имеющимся в свободном доступе, кредиты на покупку апартаментов в башне Трампа были единственными, которые Кислин когда-либо выдавал в Нью-Йорке.

Кислин предоставил кредит на покупку апартаментов на 83-м этаже Trump World Tower Василию Салыгину — в будущем высокопоставленному члену украинской Партии регионов, связанному с российским президентом Владимиром Путиным. Салыгин занимал свой пост в то же самое время, когда советником Партии регионов был Пол Манафорт (Paul Manafort).

Уроженец Узбекистана, алмазный дилер Эдуард Нектаров приобрел апартаменты на 79-м этаже (прямо под апартаментами Конуэй) в июле 2003 года за 1,6 миллиона долларов.

В 2008 году Дональд Трамп-младший заявил: " Мы наблюдаем, как из России хлынули большие средства".

"Что он имел в виду, так и не удалось выяснить — как и то, насколько это важно для объяснения благосклонности Трампа по отношению к Москве. Однако отчасти причиной могут быть те сотни миллионов долларов, которые спасли жилые небоскребы Трампа в тот период, когда он был финансово уязвим", — пишет издание.

Напомним, американские СМИ показали видео особняков, где отдыхали российские шпионы.

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Россия Путин Украина Нью-Йорк олигархи СНГ Trump Tower Салыгин
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