Россия хочет запретить денежные переводы в Украину

В России Госдума приняла во втором чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы в Украину и другие государства, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию такого государства с использованием иностранных платежных систем, пишет Интерфакс-Украина.

Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей.

В случае принятия законопроекта в третьем чтении документ может вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

Закон является ответом на запрет российских платежных систем на территории Украины, введенный в конце октября 2016 года, когда Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим"

"Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем", — говорится в пояснительной записке к закону.

Законопроект также ограничил трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российских или иностранных платежных систем.