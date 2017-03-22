"Рыльце в пушку". Западные СМИ рассказали, за что Путин презирает европейцев

С 2010 по 2014-й год в Европе было отмыто более 19 млрд евро предположительно криминальных денег из РФ, говорят, президент страны Владимир Путин презирает европейцев поскольку они постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих "рыльце в пушку".

Об этом для австрийского издания Die Presse пишет постоянный автор Эдуард Штайнер, опираясь на данные баварской Sueddeutsche Zeitung, сообщает InoPressa.

По его сведениям, средства из России поступали в западные страны через сомнительные подставные компании и счета в Британии, на Кипре и в Латвии при посредничестве судей в Молдове.

"Говорят, Владимир Путин презирает европейцев еще и потому, что они, постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих рыльце в пушку", — говорится в статье.

При этом "получается, российский президент не так уж не прав — стоит только увидеть размах подозрительных денежных операций по всей Европе, по крайней мере, совершавшихся с 2010 по 2014 год".

"По некоторым данным, в этот период в ЕС из России поступило около 19 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Об этом сообщила Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении нескольких международных СМИ", — подчеркнул аналитик.

"Тот факт, что в схему были вовлечены и австрийские компании и банки, экспертов не удивляет. Недоумение вызывает скорее фигурирующая в документах (незначительная — Ред.) сумма в 4,1 млн евро, которые поступили получателям на территории Австрии", — добавил Штайнер.

Юрист Клеменс Трауттенберг рассказал журналистам, что речь идет лишь о той части средств, которая осталась в стране. Вполне возможно, что всплывет еще больше случаев, в которых Австрия будет фигурировать как транзитное государство в незаконном финансовом потоке.

Ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович объяснил, как Владимир Путин "сцеживает" и "отмывает" бюджет РФ. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.