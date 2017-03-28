"Сбербанк" объявил о продаже украинской "дочки", ее владельцем станет сын российского миллиардера

Российский банк "Сбербанк" заявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина).

Как сообщает пресс-служба банка, "консорциум инвесторов, в который войдут Norvik Bank (Латвия) и белорусская частная компания, приобретает 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина), которое является дочерним банком ПАО "Сбербанк".

Закрытия сделки ожидают в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

"ПАО "Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

В свою очередь, в сообщении Norvik Banka говорится, что мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

"Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России", — отметили в Norvik Bank.

"Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны. Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса, и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны", — считает председатель правления банка Оливер Брамуэлл.

В сообщении о родственных связях инвестора ничего не сказано, однако приведённая там биография — учеба в Хэрроу и Оксфорде, работа в Glencore — полностью совпадает с биографией сына владельца "Русснефти", пишет Интерфакс-Украина.

Ранее в Нацбанке сообщали о том, что все банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом.