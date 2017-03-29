В НАБУ объяснили, почему в Нацбанке проходят обыски

В Киеве правоохранители обыскивают помещение Нацбанка в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами финучреждения своим служебным положением в 2015-2016 годах.

Об этом говорится на странице Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Facebook.

В ведомстве уточнили, что из НБУ забирают документы.

"Детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины", — отметили в бюро.

По его данным, "следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц".

Те по предварительному сговору с руководителями ряда коммерческих банков, нарушая закон "О банках и банковской деятельности", совершили действия, которые серьезно навредили государственным интересам.

"Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Пока ни одному из участников не сообщено о подозрении", — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что в селе Глебовка Киевской области правоохранители обыскивали дом бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Узнать больше об инциденте можно здесь.