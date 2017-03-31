Гройсман подал е-декларацию. Более 15 миллионов дохода и наличность в украинских банках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2016 год.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, суммарный доход премьера за год составил 15,7 миллионов гривен.

Согласно декларации, заработная плата Владимира Гройсмана в 2016 году составила 281 тыс. грн. Его доход включает также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках, в размере 154 тыс. грн.

"Подавляющая часть дохода премьер-министра Украины за 2016 год получена в результате отчуждения принадлежащего ему автомобиля и земельного участка, сформированного в результате разделения участка, ранее указанного в электронной декларации Владимира Гройсмана за 2015 год.

От указанных операций главой правительства получено 11,130 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду принадлежащих Владимиру Гройсману объектов недвижимого имущества, которые есть в его собственности уже много лет, поступило 4,2 млн грн", — сообщили в Кабмине.

Отмечается, что из полученных доходов Владимир Гройсман выплатил в прошлом году более 1,5 млн грн налогов.

Доходы жены премьер-министра Украины за 2016 год составили 1,625 млн грн, из которых 1,4 млн грн — доходы от ведения Еленой Гройсман предпринимательской деятельности.

"В 2016 году супругами Гройсман не приобретались объекты недвижимого имущества, движимое имущество и нематериальные активы, декларирование которых является обязательным по законодательству Украины", — говорится в сообщении.

Полученные в этом году доходы и большую часть задекларированной ранее наличности Гройсман и его семья, согласно поданной декларации, разместили на счетах в украинских банковских учреждениях.

Стоит также отметить, что декларацию премьер-министра на сайте Единого реестра посмотреть на данный момент невозможно из-за технических работы на ресурсе.

Напомним, ранее волонтеры предложили Гройсману, министрам и губернаторам поделиться деньгами с армией.