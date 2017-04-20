Цены на нефть ползут вверх на данных минэнерго США

В четверг, 20 апреля, мировые цены на нефть растут на данных минэнерго США о сокращении запасов "черного золота" в стране.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 09:03 июньские фьючерсы на Brent подорожали на 0,43% — до 53,16 доллара за баррель, а на WTI — на 0,35%, составив 51,03 доллара.

В министерстве выяснили, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, снизились на миллион баррелей, или на 0,2% — до 532,3 млн.

При этом эксперты ожидали, что показатель уменьшится на 1,47 млн баррелей. Между тем удорожание "черного золота" сдержало увеличение в Штатах запасов бензина. "Индикатор вырос на 1,5 млн баррелей, или на 0,7% — до 237,7 млн", — говорится в статье.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.