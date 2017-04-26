В "Укрэнерго" сказали, когда ДНР может грозить блэкаут

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" будет решать прекращать или не прекращать поставки электроэнергии на захваченную боевиками ДНР часть Донецкой области после завершения строительства нового фрагмента линии электропередачи к Авдеевке.

Об этом в своем видеоблоге рассказал врио директора предприятия Всеволод Ковальчук, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время он уточнил, что строительством ЛЭП занимается "ДТЭК Высоковольтные сети", оно должно завершиться в ближайшее время.

"… обеспечит другой источник питания для Авдеевки. После этого встанет вопрос по продлению, или не продлению электроснабжения в отдельные районы Донецкой области", — отметил управленец.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля украинское государство из-за долгов прекратило подачу электроэнергии на подконтрольную противниву территорию Луганской области. Узнать больше об инциденте можно здесь.