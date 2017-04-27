Россияне заплатят за поставки электричества в ЛНР — СМИ

Российские потребители заплатят за поставки электроэнергии для оккупированных территорий Луганщины, которые запишут в потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети").

Аналитики утверждают, что это грозит повышением тарифа и переплатой потребителей РФ в размере 2—4,6 миллиарда рублей (35—81 миллион долларов) в год, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минэнерго России и двух собеседников в сетевом комплексе.

По информации издания, 30 апреля схема компенсации за поставки электроэнергии в ОРЛО будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета российского регулятора энергетических рынков "Совета рынка".

Схема распределит поставки электроэнергии в ОРЛО по всему российскому энергорынку.

"Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", — отметил собеседник. При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203. Уже подсчитано, что это может поднять тариф ФСК на 2,5% — нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей (81 млрд долл.).

При этом, отмечают эксперты, расходы на поставки электричества из России в ОРЛО увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2—2,5 миллиарда рублей (35—44 млн долл).

В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

Напомним, с 25 апреля Киев полностью прекратил поставки электроэнергии в ОРЛО.

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