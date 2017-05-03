Цены на нефть ползут вверх на данных из США

В среду, 3 мая, мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 10:16 июльские фьючерсы на Brent подорожали на 0,65% — до 50,79 доллара за баррель, а июньские на WTI — на 0,52%, составив 47,91 доллара.

"Запасы нефти в США уменьшились на 4,2 млн баррелей. При этом запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 215 тыс. баррелей", — выяснили в API.

Напомним, 2 мая Brent дешевела и завершила торги на отметке в 50,46 доллара за баррель (самый низкий уровнь закрытия с 29 ноября). Ранее в МВФ спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м.