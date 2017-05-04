В США приняли законопроект по противодействию влиянию России

4 мая 2017, 07:43

Документ еще предстоит одобрить Сенату и президенту США Дональду Трампу

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, который расширяет усилия американского правительства по противодействию влияния России на внутреннюю политику Соединенных Штатов и других стран.

"Палата представителей в среду приняла законопроект о разведывательной политике, который увеличивает усилие против потенциальной скрытой компании влияния России на Соединенные Штаты и другие страны, а также стремится усилить контроль Конгресса над американскими разведслужбами", — говорится в сообщении.

Несколько разделов документа о финансировании спецслужб посвящены России, а точнее — "противостоянию ее влияния". В разделе финансирования Пентагона также прописан запрет на поддержку российской аннексии Крыма, признание российского суверенитета над полуостровом и поддержку американских инвестиций в Крыму, пишет LIGA.net.

Документ еще предстоит одобрить Сенату и президенту США Дональду Трампу. 

"Ориентируясь на актуальные угрозы терроризма, а также другие долгосрочные проблемы, законопроект включает в себя положения, направленные на обеспечение эффективного управления и финансовой ответственности, укрепление нашего технического сбора и анализа возможностей в киберпространстве и других областях, и улучшение обеспечения непрерывной отчетности разведывательного сообщества в течение года", — говорится в пресс-релизе, опубликованном американским ведомством.

Также отмечается, что законодательный акт не содержит каких-либо положений, связанных с органами надзора.

Законопроект содержит пункты о финансировании возможностей для борьбы с терроризмом и противодействием оружию массового уничтожения. Также отмечается необходимость в "более тщательной проверке российских действий, в том числе влияния России и ее выполнение условий договора об открытом небе".

В разделе 5 под названием "Вопросы, касающиеся зарубежных стран" речь идет о влиянии РФ на "народы и правительства". Тут перечислены такие возможные формы российского влияние, как создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушения прав человека, коррупция, убийства политических противников и теракты.

В разделе, посвященном финансированию министерства обороны США, говорится, что его средства не могут быть использованы на какие-либо действия, способствующие поддержке российской аннексии Крыма, признанию российского суверенитета над Крымом и поддержке американских инвестиций в Крыму.

Кроме того, администрации США запрещено оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость грузинских регионов Абхазии и Северной Осетии.

В то же время документ предусматривает усиление мониторинга со стороны Наблюдательного совета по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод. Это независимое агентство, созданное после событий 11 сентября 2001 года для обеспечения баланса между усилиями федерального правительства по предотвращению терроризма с защитой неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод.

Ранее сообщалось, что в США отложили законопроекты о санкциях против России.

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Россия США Крым бюджет Конгресс запрет Пентагон финансирование
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