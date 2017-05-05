"Вкалывают за жалкие гроши". Журналист показал зарплаты на "освобожденном Донбассе"

На оккупированном Донбассе вместо российских зарплат и пенсий, о которых в 2014 году грезили толпы на площадях, жителям дают подачки, которые не соответствуют размерам даже тех выплат, которые они имели до войны.

Об этом на своем сайте пишет журналист Денис Казанский.

Он мониторил зарплаты на сайте "центра занятости ДНР". "Если считать для простоты по курсу 1 к 2, то выходит, что большинство предлагаемых зарплат в ОРДЛО не дотягивает даже до украинской минимальной зарплаты. Главный итог прихода русского мира на Донбасс — обвал доходов населения. Если раньше в Украине антирекорды по уровню официальных доходов населения стабильно устанавливала Тернопольская область, то теперь лидирует "освобожденный" Донбасс", — отметил журналист.

Так, например, агроном получает 6000 руб (3000 грн), бухгалтер — 2000, 2300 и 2500 грн. А в Донецке — некогда богатейшем областном центре — большинство вакансий не дотягивает до 5 тысяч гривен.

"Большинство жителей ОРДЛО заплатили уровнем своих доходов. Обещанные сребреники оказались фальшивкой. Вместо зарплат "по пятьдесят тыщ, как в Москве!" жители Донбасса теперь вынуждены вкалывать за жалкие гроши, размер которых не позволяет говорить о хоть сколько-нибудь достойном существовании. Люди превращены в рабов, которым платят ровно столько, чтобы они просто не погибли от голода", — пишет Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе "зажали" зарплаты, боевики бегут из "армии" ЛДНР.

Фото: Блог Д.Казанского.