Не маю сумніву, що виникне необхідність позбавити Сергія Рибалку депутатського мандату — нардеп

Народний депутат України, член фракції БПП у Верховній Раді Сергій Каплін піддав жорсткій критиці дії представників Радикальної партії Олега Ляшка, коментуючи інформацію про можливу участь нардепа-радикала Сергія Рибалки у спробі рейдерського захоплення торговельної мережі АТБ.

В ефірі Першого ділового телеканалу Каплін заявив, що рейдерство — це традиційний спосіб заробітку для деяких депутатів від Радикальної партії.

"Радикальна партія Ляшка — вона ніколи не була класичною партією і ніколи не була класичною, в європейському розмінні, фракцією. Це — така тимчасова торговельна споруда, такий МАФ на території зали парламенту, який заробляє гроші. Заробляє їх передусім на рейдерстві, заробляє їх на дискредитації, зокрема, комерційних структур", — розповів Каплін в інтерв'ю телеканалу.

Представник президентської фракції висловив впевненість, що у Верховній Раді вже найближчим часом буде створена тимчасова слідча комісія з розслідування фактів організації та фінансування Рибалкою спроби рейдерського захоплення торговельної мережі АТБ. Після чого Рибалка може позбутися мандату, прогнозує Каплін. Втім, все має відбуватися у законний спосіб, — переконаний нардеп від БПП.

"Переконаний, що справи, пов'язані з переслідуванням АТБ та інших комерційних структур з метою наживи, з метою вигоди і з метою рейдерства так само потрібно розслідувати. Якщо відповідні речі будуть доведені, я не маю жодного сумніву, що виникне необхідність в тому, щоб позбавити Сергія Рибалку відповідного мандату і відповідних депутатських повноважень. Але це все повинно відбуватися в законний спосіб, а не так, як це звикла роботи, зокрема, Радикальна партія", — заявив Каплін.