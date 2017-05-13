Эксперт назвал объективные предпосылки для ослабления гривны

В конце августа-сентябре гривна может подешеветь до 27,5 за доллар. И для начала девальвации национальной валюты и ослабления гривны есть объективные предпосылки.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"Гривна в последние недели укрепляется. И связано это, прежде всего, с положительными темпами экспорта. Сейчас мы наблюдаем сезонную активизацию продажи сельскохозяйственной продукции, поскольку цены на глобальных рынках изменились. А сейчас необходимо потихоньку расчищать закрома для нового урожая, а, кроме того, нужны ресурсы на проведение полевых работ. Это сезонный фактор — активизация экспорта", — говорит эксперт.

По его мнению, также сыграла свою роль стабилизация ожиданий: "Начало года у нас было периодом раскачивания ожиданий: была неопределенность относительно того, каким будет эффект от повышения минимальной зарплаты, какие последствия будет иметь блокада ОРДЛО и прекращение товарообмена с неподконтрольными Киеву территориями. Все эти ожидания были негативными, и субъекты просто выжидали. Но ничего плохого не случилось, потому и ожидания улучшились".

"Так что совпали объективные моменты, связанные с ростом предложения, и субъективные, связанные с ожиданиями, что и укрепило гривну. В результате она вернулась к тем позициям, которые занимала до периода расшатывания", — заметил президент Центра антикризисных исследований.

"Что будет дальше с гривной, пока что прогнозировать сложно, — говорит экономист. — Поскольку мы еще не можем четко понять, насколько "национализация" террористами украинских предприятий на неподконтрольной Украине территории реально отразится на экономической динамике, в частности, на внешней торговле, прежде всего — на импорте и экспорте, а, соответственно, и торговом балансе. Если оправдаются негативные прогнозы, то, безусловно, в ближайшее время этот тренд по улучшению предложения валюты ухудшится, и произойдет встречное движение: с одной стороны, будет слабеть динамика притока валюты от экспорта, с другой — будет расти потребность в покупке валюты для импорта, потому что будет импортироваться часть ресурсов, которые мы сейчас не получаем от "национализированных" предприятий. Также начнется рост спроса на импортную продукцию, а это произойдет наверняка, поскольку сейчас завершился отопительный сезон, и у людей будет немного больше денег, и эти деньги они понесут на рынок".

"Поэтому каких-то внезапных негативных трендов я не ожидаю. Думаю, что период стабильности гривны продлится еще несколько недель. В конце августа-сентябре гривна, скорее всего, станет дешевле — где-то 27,5 гривен за доллар. Ранее прогнозировали, что в конце года курс будет до 30 гривен за доллар, сейчас сложно говорить, оправдается ли этот прогноз. Вполне вероятно, что настолько глубокой девальвации не будет. Но для того, чтобы девальвация началась, и гривна ослабила свои позиции, есть объективные предпосылки", — считает эксперт.

"Сейчас идет сезонный (летний) период затишья, когда курсовые колебания, мало кого интересуют (ведь, например, контракты на этот год уже подписаны и действуют и т.д.), сохраняются более спокойные ожидания. Потому стабильность может продержаться до августа. Хотя незначительный тренд по девальвации мы сможем увидеть уже где-то в конце мая. Но главное — не предвидится никаких катаклизмов, которые были бы способны спровоцировать обвал гривны. Кто-то по старой привычке говорит о том, что НБУ завышает курс гривны, но, на мой взгляд, это не так. Происходящее — это объективные процессы", — подытожил Ярослав Жалило.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии "Главреду", наоборот, заявил, что нет экономических причин для падения гривны.