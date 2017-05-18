В Меджлисе обвинили "власти" Крыма: "распиливают" средства России

В захваченном Российской Федерацией Крыму "власти" попросту "распиливают" средства, которые выделяет Москва.

Об этом зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время он подчеркнул, что нынешняя "власть" в лице "спикера" нелегитимного парламента полуострова Владимира Константинова и "премьера" Сергея Аксенова пока Россию устраивает.

"РФ вкладывает в Крым очень большие средства. Но, как в любой коррумпированной стране или организации, они разворовываются. Все эти средства попросту "распиливаются"… В принятии решений "местной власти" не отводится никакой роли", — сказал собеседник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что путинская РФ, аннексировав Крым, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар.