РосСМИ пугают железнодорожников из ЛДНР, что в Украине — злая СБУ, анархия и разгул национализма

С марта 2017 года ПАО "Укрзалізниця" прекратила финансирование своих филиалов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и предложила их работникам перевестись в другие регионы Украины с последующим предоставлением компенсации 50% за аренду жилья.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, результаты мониторинга в данных трудовых коллективах показали: это предложение воспринимается работниками в целом скептически, что связано с пропагандистским воздействием средств массовой информации РФ и ДНР.

Жители оккупированных территорий уверены, что социально-экономическая ситуация в Украине гораздо хуже, чем в ЛДНР; что прибывающих из ОРДЛО работников и членов их семей ожидает активная "обработка" со стороны украинских спецслужб; что на неоккупированной территории царит анархия и "разгул национализма" и т.д., добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о бунте в ДНР: железнодорожники грозили остановить грузовое движение из-за долгов по зарплате.