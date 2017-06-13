Отмена госрегулирования цен на продукты: к чему готовиться украинцам?

С 1 июля в Украине отменяется государственное регулирование цен на продукты питания (муку, хлеб, макароны, крупы, сахар, говядину, свинину с костями, мясо птицы в тушках, молоко и ряд молочных продуктов, яйца и подсолнечное масле). Соответствующее постановление Кабинета министров было опубликовано 8 июня на правительственном портале.

В пояснительной записке к документу говорится, что отмена госрегулирования даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка. Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения цен.

Данное решение Кабмина стало логичным шагом после эксперимента по отмене госрегулирования цен на продукты, который проводился с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, и по итогам которого премьер Владимир Гройсман заявил, что эксперимент был оправданным и не привел к ускорению инфляции.

Экономисты, с которыми разговаривал "Главред", отмечают, что данное решение существенно упростит жизнь производителям продуктов и весьма выгодно для них, однако простым украинцам, возможно, придется затянуть пояса. Однако, добавляют они, такой шаг был логичен и необходим, поскольку система государственного регулирования цен, существовавшая в Украине, не была эффективной.

Президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой:

Оценка решения Кабинета министров отменить государственное регулирование цен на продукты питания не может быть однозначной. Рыночная экономика, действительно, нуждается в договорных ценах, а не в тех, которые контролируются государством.

Но, с другой стороны, принимая такое решение, государство должно влиять на все факторы, влияющие на рост стоимости товаров. А таковыми являются: прежде всего, рост стоимости энергетических ресурсов, стоимость недвижимости, размер заработной платы и т.д. Если государство доверяет рынку и "отпускает" цены, то при этом оно всеми силами должно "зажать" всевозможные факторы роста стоимости производства.

Другими словами, при производстве продовольственных товаров используется электроэнергия, моторное топливо, материалы (зерно, сахар и т.д.), на производство которых также тратятся соответствующие ресурсы. И когда государство само "снизу" подгоняет стоимость товаров, поднимая тарифы и цены, позволяя кратные повышения, оно само подталкивает рост стоимости.

Далее, если государство отказывается от контроля за ценами на товары, стоимость которых возрастает, безусловно, стоимость и цена будут возрастать. Таким образом, государство как бы умывает руки и говорит, что оно тут ни при чем. А оно как раз-таки очень при чем! Государство виновато, потому что ничего не сделало, чтобы рынки были сбалансированы, чтобы затраты были стабильными, а не возрастали ежеквартально. Ведь в Украине растет инфляция, она растет и при нормированных и контролируемых ценах. Что же будет, когда государство накручивает газовые и различные энергетические затраты, а потом смотрит — какой же будет цена? Безусловно, так цены будут возрастать, инфляция вырастет, ухудшение уровня жизни украинцев продолжится, а также продолжится уменьшение накоплений в экономике и сокращение инвестиций. Все эти факторы будут только ухудшать экономическую ситуацию.

Потому такая "позиция страуса" — голову в песок, ничего не вижу — является недостойной для государства. Украинцам не нужна такая государственная машина и регулирование.

В свою очередь для производителей продуктов питания такое решение Кабинета министров однозначно является выгодным. Теперь они не будут ни от кого зависеть. Им не нужно будет пытаться уложиться в рамки цен и ограничений, которые установит государство.

Крайне важным для производителей будет сохранять качество товаров, не ухудшать его. Им будет очень сложно удержаться в пределах старых цен при новых затратах. Возможно, чтобы удержаться в рамках старых цен при новых затратах, им придется ухудшать качество товаров, заменять какие-то материалы, которые используются ими для производства, на менее качественные и более дешевые, на второсортные. Например, если раньше пищевые отходы шли для животных, то теперь их могут начать использовать для человеческого потребления.

Безусловно, это плохо для общества, и это плохо для самих производителей. Но производители сейчас поставлены в такие условия и вынуждены так действовать. Если завтра им повысят цены на электроэнергию, что им делать? Например, производителям сахара или шоколада? Они начнут заменять соевым шоколадом! От этого будут страдать все.

Хотя, конечно, такое решение Кабмина для производителя является некоторым выходом из ситуации, а для экономии и потребителей это — не очень выгодный шаг.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак:

Решение украинского правительства об отмене государственного регулирования цен на социальные продукты питания является продолжением трехмесячного эксперимента по государственному дерегулированию цен на продукты, который начался в конце прошлого года. В принципе, полная отмена госрегулирования цен после эксперимента — правильный шаг, который лишь констатировал факт того, что мы перешли к рыночным экономическим отношениям, а это значит и рыночное формирование цен на все без исключения товары и услуги (кроме монополий).

На рынке продуктов питания у нас давным-давно существует высокая конкуренция. В Украине это наиболее конкурентный рынок из всех товарных рынков, поэтому на нем цена формируется, основываясь на себестоимости продукции, а далее в зависимости от главного закона рынка — спроса и предложения на каждый конкретный товар. Государство, особенно в условиях, когда в государственной собственности уже практически не осталось основных средств производства — почти все уже частное, напрямую не может формировать цену от себестоимости. Единственное, что оно может, — давать целевые субсидии некоторым производителям некоторых товаров.

У нас государственное регулирование вводилось на социальные товары и реализовывалось двумя методами. Первый — маркетинговый обман, когда товар номинально должен был иметь вес, например, килограмм, а на самом деле в упаковке было 900 грамм или меньше. Второй метод — продажа по заниженной цене просроченного товара. Только этими двумя основными методами и объяснялась несколько более низкая цена на так называемые "социальные товары".

Теперь, когда официально отменено государственное регулирование цены на социальные товары, это лишь констатировало факт рыночного формирования цен.

А для самых производителей и торговцев это значительное административное упрощение, поскольку теперь не нужно будет подавать постоянно данные о ценах. К тому же, теперь можно не бояться контролирующих органов и обложения ими штрафами за невыполнения позиций государственного регулирования цен. То есть для бизнеса это упрощение, а для потребителей отмена государственного регулирования практически никак не повлияет на сами цены, поскольку они если и будут расти, то лишь в общем контексте роста цен из-за подорожания элементов себестоимости, прежде всего, энергоносителей. А дальше все зависит от спроса и предложения на конкретный товар.

Если у нас снова не будет случаев искусственного нагнетания спроса посредством информационных вбросов о дефиците на определенный товар, как у нас бывало не раз по сахару, гречке, макаронам и других, то цена будет формироваться на рыночных основах, согласно спросу и предложению на конкретные товары. И в таких условиях более важны цены на энергоресурсы для формирования себестоимости или курс гривны — если речь идет об импортном товаре. Эти вещи оказывают гораздо большее влияние, чем государственное регулирование цен.

Не стоит опасаться, что производители будут повышать цены, когда захотят и на сколько захотят. Ни производители, ни торговцы этого делать не будут на рынке продуктов, потому что этот рынок является одним из наиболее конкурентных. У нас масса отечественных и иностранных производителей, которые продают тут свою продукцию.

Да и сама торговая сеть уже чрезвычайно разветвленная по всем видам и типам торговых предприятий: есть и базары, и киоски, и крупные торговые сети. Эта сеть не позволит ни производителям, ни торговцам разогнаться. Это не монопольный рынок, как, например, рынок энергоресурсов, в котором кроется корень повышения цен во всей экономической системе.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило:

Государственное регулирование цен на продукты питания на самом деле было отменено еще раньше, осенью прошлого года, в порядке эксперимента. Тогда я довольно скептически отнесся к этой идее, поскольку это был период достаточно высоких рисков, с точи зрения инфляции: была осень, новый урожай и т.д. Однако следует отметить, что эти риски особо не реализовались. Ограниченный платежеспособный спрос населения все это компенсировал. Поэтому де-факто от данного решения Кабмина особо ничего не изменится, поскольку регулирование отменено еще осенью прошлого года.

Не думаю, что существовавшая система регулирования цен являлась достаточно эффективной, чтобы в случае возникновения инфляционных рисков им можно было противостоять. Сегодня существует масса возможностей обойти эти ограничения. Посему от этого решения совершенно ничего не изменится.

Однако правительству и власти необходимо теперь думать о том, каким образом компенсировать инфляционные риски посредством других инструментов и механизмов, которые будут более действенными. А риски на самом деле есть, ведь сейчас высвобождаются деньги населения. Ведь у нас неплохой рост средней заработной платы (на 30-40%), минимальная зарплата выросла — таким образом, возросли доходы средних украинцев. А, кроме того, май был месяцем относительно недорогих платежек. И эти деньги, которые ранее абсорбировались в коммунальные платежи, сегодня выходят на рынок.

Поэтому сегодня инфляционные риски повышаются. И в данной ситуации необходимо следить, чтобы не было злоупотреблений этим возрастающим спросом. Поскольку наш рынок продовольственной продукции достаточно конкурентный, я думаю, что необходимо просто отслеживать конкуренцию, и все будет нормально.

Обращу внимание на то, что отменяется не только госрегулирование цен, но и отменяются рыночные сборы и т.д., то есть то, что не для потребителей, а для торговых организаций было ограничениями. Поэтому государству будет очень важно следить за этим, поскольку, к сожалению, у нас есть такая проблема как монополизм торговых сетей. Власти придется обратить внимание именно на эту проблему, чтобы не было злоупотреблений на выросшем спросе. Если это сделать, то повышение покупательной способности людей поспособствует росту производства, и это будет хорошим стимулятором для экономики.